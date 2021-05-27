Байден попросил спецслужбы США предоставить отчет по данному вопросу в течение 90 дней.

Президент США Джо Байден приказал сотрудникам разведки США "удвоить" усилия по расследованию возникновения пандемии коронавируса.

Байден попросил спецслужбы США предоставить отчет по данному вопросу в течение 90 дней. В частности, президент поручил национальным лабораториям США оказать помощь в расследовании, которое будет включать проверку теорий о происхождении вируса. Спецслужбы должны будут подготовить список конкретных запросов для правительства Китая, чтобы выяснить возник ли коронавирус в результате утечки из лаборатории, или же из-за контакта людей с инфицированными животными.

"Соединенные Штаты также будут продолжать работать с единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам", - сказал Байден.

Он призвал Китай сотрудничать с международными исследователями причин возникновения пандемии, передает 112ua.tv со ссылкой на The Associated Press.

Читайте также"Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии": ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

Расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о происхождении вируса после поездки экспертов организации в Ухань в марте. Они не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не довольны исследованием ВОЗ о распространении коронавируса в мире, и призвал продолжить работу.

25 мая Белый дом призвал ВОЗ поддержать независимое экспертное расследование происхождения COVID-19, которое было бы свободным от вмешательств и политизации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая