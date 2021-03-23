Власти США уже призвали компанию связаться с DSMB и сделать все возможное, чтобы предоставить новейшие данные о вакцине.

Независимый комитет по мониторингу данных (DSMB), отслеживающий проведение клинических испытаний лекарственных препаратов в США, уведомил Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), а также AstraZeneca о том, что фармацевтическая компания в своем последнем отчете об эффективности вакцины от COVID-19 использовала «устаревшую информацию».

Читайте такжеBBC: В ВОЗ не видят причин для отказа от использования вакцины AstraZenecaПо мнению регулятора, из-за этого оценка эффективности вакцины может быть неполной и неточной. Власти США уже призвали компанию связаться с DSMB и сделать все возможное, чтобы предоставить новейшие данные о вакцине.

AstraZeneca в понедельник сообщила, что в ходе третьей фазы клинических испытаний в США ее вакцина AZD1222 показала 79-процентную эффективность предотвращения заболевания СOVID-19 с ярко выраженными симптомами, а также оказалась на 100% эффективной для предотвращения тяжелого протекания болезни. При этом компания отметила, что в результате проверки было установлено, что применение вакцины не приводит к повышенному риску возникновения тромбоза. В ходе испытания на 21,5 тыс. пациентов не было выявлено ни одного подобного случая, передает kommersant.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

В частности, власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая