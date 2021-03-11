Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными эффектами вакцины.

В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета.

Читайте такжеThe Guardian: В AstraZeneca сказали, коли зроблять вакцину проти мутованого COVID-19Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными эффектами вакцины. В частности, речь идет о "тяжелых случаях образования тромбов". Однако прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана, пишет "Немецкая волна".

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии вакцины AstraZeneca также заблокировала Эстония.

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Автор: Ирина Погорелая