Окончательное решение должна принять Еврокомиссия.

Европейское агентство лекарственных препаратов одобрило допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Читайте такжеСкандал в Европе: AstraZeneca предоставит ЕС вдвое меньше доз вакцины от коронавируса (видео)Об этом сообщает DW.

Окончательное решение должна принять Еврокомиссия.

Эксперты считают, что эта вакцина дешевле, чем вакцины от Pfizer и BioNTech и Moderna. Также она имеет более простые условия хранения.

В то же время постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха заявила, что вакцину AstraZeneca стоит использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Ранее вакцину от коронавируса AstraZeneca одобрили для использования Великобритания и Индия.

Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca: в чем ее проблема?

23 октября компания AstraZeneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 70%.

Это меньше, чем у конкурентов, объявивших, что их разработки достигли 95%-й эффективности. Однако, все равно вакцина преодолевала порог на уровне 50% эффективности для одобрения правительственными организациями.

Однако, как сообщило издание Nature, результаты клинических испытаний Оксфордской вакцины удивили экспертов. Оказалось, что у добровольцев, которые получили сначала меньшую дозу, а затем полную, появился лучшая защита от коронавируса, чем у тех, кто получил две полноценные дозы.

В конце концов, в AstraZeneca признали, что одна из групп получила уменьшенную дозу вакцины из-за производственной ошибки. И поскольку эффективность на уровне 70% была выведена путем сочетания данных двух исследований с разной дозировкой, не понятно, насколько Оксфордская вакцина эффективна на самом деле.

Впоследствии издание Handelsblatt сообщил, что шведско-британская компания AstraZeneca столкнулась с жесткой критикой после сомнительных результатов третьего этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала. После чего в российском Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи предложили AstraZeneca "усовершенствовать" их вакцину с помощью российского Sputnik V.

21 декабря 2020 года AstraZeneca подписала меморандум о сотрудничестве с Московским исследовательским медицинским центром Институтом Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и российским производителем лекарств "Р-Фарм", которые являются разработчиками российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

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Автор: УНИАН