На Филиппинах, в Армении и Вьетнаме частные фонды Блумберга предоставляли денежные средства местным государственным чиновникам для более жесткой политики против электронных сигарет, пишут СМИ.

Благотворительные антитабачные организации, которые финансирует бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, подозревают в коррупции и незаконных финансовых платежах государственным органам.

И хотя основные обвинения предъявлены пока только правительством Филиппин, сомнительные платежи государственным чиновникам от организаций, спонсируемых Блумбергом, имели место и в других странах. Об этом сообщает влиятельное американское издание InsideSources.

"Широкая общественность может быть шокирована этими обвинениями, но Блумберг давно известен своей склонностью использовать благотворительную щедрость как средство воздействия на государственную политику – от усилий по контролю над табаком к финансированию частных юристов в офисах государственного прокурора по всей территории США", – пишет InsideSources.

СМИ напоминает, что скандал вокруг благотворительных организаций, финансируемых Блумбергом, разгорелся в прошлом месяце на Филиппинах. Управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов Филиппин признало, что его сотрудники, будучи государственными служащими, получали денежные средства от Инициативы Блумберга.Читайте такжеЗа 5 лет антитабачные активисты "освоили" более 1,2 миллиона долларов - СМИ

Считается, что получение средств напрямую связано с тем, что Управление разрабатывает базовые нормы для регулирования негорючих табачных изделий (электронных сигарет, табачных изделий для электрического нагрева).

"Учитывая агрессивное моралистическое сопротивление этих групп в отношении употребления любых никотиновых товаров, выявление факта передачи денежных средств привело к вопросам о способности управления объективно разрабатывать правила в отношении новых никотиновых продуктов, таких как электронные сигареты", – пишет InsideSources.

Правительство Филиппин уже призвало чиновников Управления по безопасности пищевых продуктов и медикаментов вернуть средства, незаконно полученные от организаций, финансируемых Блумбергом.

По данным издания, основное внимание антитабачные организации Блумберга направили на страны с низким и средним уровнем дохода.

"Используя свои деньги, влияние и связи, они навязывают свои взгляды и волю этим нациям, без участия местного населения и почти не учитывая их потребности и ценности", - пишет InsideSources.

Издание приводит пример Армении, где местный министр здравоохранения Арсен Торосян также признал, что армянские правительственные структуры подписали грантовые соглашения» с тремя организациями, которые тоже финансирует Блумберг. В результате, в Армении, где более половины мужчин продолжают курить, правительство под влиянием этих организаций максимально ограничивает возможности их перехода на потенциально менее вредные альтернативные табачные изделия.

Похожая ситуация и во Вьетнаме, отмечает СМИ, где Bloomberg Philanthropies внесли минимум 3,2 млн долларов в "способность контроля над табаком" с 2007 по 2014 г. По заявлению Bloomberg Philanthropies, они "тесно сотрудничали с правительством и местными организациями, включая Министерство здравоохранения".

В результате этого сотрудничества в стране, где 45% мужчин продолжают курить, местный Минздрав объявил о намерении полностью запретить покупку, продажу, изготовление и ввоз электронных сигарет. Хотя в некоторых странах Европы электронные сигареты уже считаются одним из самых эффективных средств отказа от курения.

В Украине также активно действует ряд организаций, спонсируемых Фондом Блумберга, среди которых больше всего выделяется ОО «Жизнь», которая активно сотрудничает с народными депутатами и некоторыми работниками системы Минздрава в формировании политики и законопроектной работе.

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Автор: УНИАН