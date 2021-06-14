В Novavax отметили, что в группе плацебо наблюдали 63 случая заболевания коронавирусом против 14 случаев в группе, которая получала две дозы вакцины. Это привело к оценке эффективности вакцины в 90,4%.

Биотехнологическая фирма Novavax заявила, что ее вакцина от COVID-19 является безопасной и эффективной на 90,4%.

Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания, в котором приняли участие почти 30 тысяч участников из США и Мексики.

Как пишет CNBC, установлено, что вакцина с двумя дозами является 100% эффективной для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения заболевания и 93% эффективной против некоторых вариантов, отмечает Novavax.

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Компания Novavax заявила, что планирует подать разрешение в управление по контролю за продуктами и лекарствами в третьем квартале этого года.

"Испытания на поздних стадиях подтверждает, что NVX-CoV2373 предлагает обнадеживающий профиль переносимости и безопасности", - отметил в пресс-релизе доктор Грегори Гленн, президент исследований и разработок Novavax.

"Эти данные показывают стабильный, высокий уровень эффективности и подтверждают способность вакцины предотвращать COVID-19 на фоне продолжающейся генетической эволюции вируса", - добавил Гленн.

В результате исследований было оценено 77 подтвержденных инфекций COVID-19 среди 29 960 участников исследования. Novavax отметил, что в группе плацебо наблюдали 63 случая заболевания коронавирусом против 14 случаев в группе, которая получала две дозы вакцины. Это привело к оценке эффективности вакцины в 90,4%.

В компании утверждают, что вакцина хорошо переносится. Наиболее распространенными побочными эффектами были усталость, головная боль, боль в мышцах и боль в месте инъекции, которые обычно длились не более двух-трех дней.

Все госпитализации с коронавирусом в ходе испытания происходили в группе плацебо, сообщает компания. Novavax заявила, что вакцина эффективна против некоторых вариантов, включая вариант Альфа, впервые обнаруженный в Великобритании. Около 65% случаев были "вариантами, вызывающими беспокойство", заявили в компании.

Ранее УНИАН сообщал, что Novavax заявила об эффективности своей вакцины против южноафриканского штамма COVID-19. Но вакцина NVX-CoV2373 пока не получила разрешения на использования в любой стране.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко