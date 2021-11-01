Полностью иммунизированы от коронавирусной болезни – более 7,4 миллиона украинцев.

В Украине на прошлой неделе сделано 1 млн 740 тыс. 231 прививку против COVID-19, что больше, чем за весь июнь.

Об этом в Facebook информирует Минздрав.

Также отмечается, что 31 октября 117 тыс. 818 украинцев сделали прививки против COVID-19. Одну дозу получили 89 тыс. 546 человек, полностью иммунизированы - 28 тыс. 272 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 10 млн 245 тыс. 773 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 449 тыс. 818 людей.

Читайте такжеCOVID-19 в Украине: за сутки почти 14 тысяч новых больных, 298 человек умерли94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные, подчеркнули в Минздраве.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виктория Токарева