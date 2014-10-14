Кофе с корицей помогает похудеть

Зачем сидеть на изнурительных диетах, если простые рецепты на каждый день помогают избавиться от лишнего веса намного лучше, чем популярные способы похудения. Например, вкусный и полезный напиток – кофе с корицей, улучшит самочувствие, увеличит скорость обмена веществ и даже станет отличным лекарством против сахарного диабета.

Чем же так полезна корица? Во-первых, она способствует очищению организма от шлаков, помогает быстрее сжигать жиры в области талии, снижает потребность в сладких блюдах и служит профилактикой сахарного диабета из-за способности регулировать количество глюкозы в крови.

Рецепт кофе с корицей прост: положите палочку корицы в кофе и дайте немного настояться. Затем – пейте ароматный напиток в свое удовольствие.