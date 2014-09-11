Две веские причины добавить корицу в кофе

Вот парочка научных аргументов, которые, возможно, заставят вас переосмыслить диету и добавить эту пряную специю в свой ежедневный рацион.

Корица помогает победить депрессию и снизить раздражительность. Хотя иногда мы воспринимаем такие доказательства как бабушкины сказки, существуют научные доказательства тому, что щепотка корицы может фактически поднять настроение человека. На самом деле, исследование, проведенное специалистами в области психологии из Иезуитского университета Уиллинга (Wheeling) обнаружило, что запах корицы уменьшается раздражительность водителей автомобилей.

Кроме того, есть некоторые доказательства того, что некоторые виды бактерий, обитающих в пищеварительном тракте, могут сделать человека более восприимчивым к депрессии. Поэтому приверженцы методов альтернативной медицины рекомендуют повысить потребление корицы – это природное антибактериальное средство поможет устранить вредные бактерии, и в итоге поднять настроение. Только не забудьте дополнить корицу пробиотиками!

Также небольшое исследование, проведенное в этом году учеными из медицинского центра Колумбийского университета, показало, что корица может наладить нерегулярный менструальный цикл женщин, что помогло бы более эффективно бороться с проблемой бесплодия.