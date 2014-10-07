Дневная безопасная норма кофе

Сколько кофе можно выпивать в день без риска для своего здоровья? Ответ на этот вопрос дало Министерство здравоохранения Канады.

Человек в среднем может употреблять до 400 мг кофеина в день, не нанося при этом вреда своему здоровью. В пересчете на чашки - это всего 2 средние порции кофе. В большой же чашке кофе содержится 3/4 безопасной суточной дозы кофеина.

Однако ученые объяснили, что такие статистические средние значения могут варьироваться в зависимости от пола и генетики человека. Также имеет значение и то, какие препараты принимает человек. Например, в организме женщины, которая принимает противозачаточные средства, кофеин всасывается медленнее.

А вот беременным женщинам можно в день употреблять в 2 раза меньше кофеина, чем небеременным - всего 200 мг (1 средняя чашка кофе).

Принимать больше 10 г кофеина (75 чашек кофе) в сутки - смертельно опасно.