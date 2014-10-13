Фруктовые соки повышают давление

Соки из фруктов традиционно считаются очень полезными из-за высокого содержания в них витаминов и антиоксидантов. Однако австралийские ученые обнаружили скрытую опасность вкусных напитков – при частом потреблении они повышают артериальное давление, пишет health-ua.org.

Врачи рекомендуют фруктовые соки не только здоровым взрослым, но и детям и больным, страдающим хроническими заболеваниями: считается, что из-за высокого содержания в них витаминов соки способны значительно повышать иммунитет.

А исследователи из технологического университета в австралийском городе Хоторн (University of Technology in Hawthorn, Australia) утверждают, что ежедневное потребление всего 250 мл фруктового сока способно принести не меньше вреда, чем банка сладкой газировки, известной причины развития диабета, ожирения и болезней сосудов и сердца.

Опасность соков заключается в том, что они повышают центральное аортальное систолическое давление – обнаружить это можно только с помощью специальных методов исследования, а обычный аппарат с манжетой и манометром определить такое повышение не может.

Причиной такого скрытого повышения аортального давления является большое количество сахара, которое содержат фруктовые соки, в первую очередь те, которые продаются в магазинах в консервированном виде.

Австралийские ученые обнаружили, что 250 мл такого сока содержат 115 килокалорий, в то время как стандартная банка сладкой газировки (330 мл) содержит 139 ккал.

«Хотя фруктовые соки действительно содержат разнообразные витамины, они могут также стать источником поступления в организм чрезмерного количества сахара, что значительно повышает риск развития артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца», – сообщает руководитель этого исследования профессор Мэттью Пэйс (Matthew Pase).