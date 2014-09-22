Какие продукты помогут взбодриться лучше кофе

Кофе по утрам, кофе в обед, кофе вечером…Такое количество кофеина до добра явно не доведет, но как быть, если после пробуждения так сложно настроиться на новый день, а уже к обеду снова тянет спать? Выход есть – кофе заменят полезные и легкие продукты, которые не приносят вреда здоровью, пишет nashpilkah.com.ua.

Кстати, такие продукты действуют лучше кофеина в несколько раз. Итак, что же нужно есть и пить, чтобы оставаться бодрой и активной на протяжение всего дня?

Вода. Предпочтительней – холодная или комнатной температуры. Выпейте стакан воды утром сразу же после пробуждения – она снимет симптомы обезвоживания и поможет проснуться.

Черный шоколад. Гормоны радости сделают день светлым и радостным.

Апельсиновый, грейпфрутовый соки. Даже соки из упаковок действуют лучше кофеина, стимулируют мозговую деятельность и насыщают организм энергией.

Зеленый чай. Напиток содержит больше кофеина, чем сам кофе. Плюс, чай стимулирует обмен веществ и помогает мышлению, не вызывая привыкания.

Яблоки, бананы – вкусные и полезные утренние перекусы для укрепления иммунитета и заряда бодрости.