Носить золотые украшения опасно для здоровья

Как золото влияет на здоровье человека? Многие годы ученые изучают влияние золота на здоровье человека. На днях канадские специалисты сообщили, что украшения из этого драгоценного металла могут привести к депрессии, пишет infosmi.net.

Испытания показали, что при контакте с кожей золото негативно влияет на работу нервной системы, замедляется обмен веществ, ухудшается настроение, возникает чувство тревоги. Человеку с неустойчивой психикой грозит депрессия.

А еще золото противопоказано эпилептикам. Блеск и мерцание ювелирных украшений может вызвать приступ.

Совсем отказываться от ношения золотых украшений ученые не советуют, но рекомендуют, как минимум, снимать их на ночь. Также можно заменить золото серебром, которое положительно действует на работу нервной системы и даже снижает артериальное давление.