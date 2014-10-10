Плюсы и минусы вегетарианства

Традиционная система питания имеет крепкую альтернативу - вегетарианство. Вегетарианцами считают себя много миллионов людей. Некоторые из них вовсе не разбираются в системе питания, в плюсах и минусах вегетарианства, пишет percare.ru.

Вегетарианцы питаются орехами, семенами, злаками, овощами и фруктами. В состав этих продуктов входят клетчатка, фолиевая кислота и витамин С. Безусловно, витамины и минеральные вещества, имеющиеся в овощах и фруктах, обеспечивают нормальную работу всего человеческого организма. Источник белка содержится в семенах и бобах. Кроме этого, овощи участвуют в предотвращении некоторых хронических заболеваний, благодаря фитохимическим соединениям. Антиоксиданты содержатся в зеленых овощах.

В таких продуктах содержится мало жира, холестерола и жирных кислот. Следовательно, при вегетарианской диете практически невозможно набрать лишний вес. К тому же, предотвращается некоторое количество заболеваний. При вегетарианской диете предотвращаются сердечно сосудистые заболевания, заболевания пищеварительной системы и многие другие.

Но у вегетарианской диеты есть и минусы. При этой диете питательные вещества организм получает не в таком большом количестве, как из рыбных и мясных продуктов. Белок, витамин В12, кальций, цинк и железо - их можно получить в достаточном количестве только при нормальном питании. Вегетарианская диета однозначно не выполняет все полезные функции, не так уж и полезна, как кажется с первого взгляда.

Некоторые из культуристов совершают огромную ошибку - они выбирают вегетарианскую диету. Что нужно культуристам? Белок, который при вегетарианской диете они практически не получат. Эта диета весьма опасна, так как в ней недостаточное количество белков и углеводов, что приводит к анемии. К тому же у тех, кто предпочитает вегетарианскую диету, врачи часто наблюдают нарушение работы кишечника, нервной системы, функционирования организма.