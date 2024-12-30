Человека смогут отправить на дообследование для принятия решения - но не более одного раза.

По новым правилам, ложиться в стационар для получения инвалидности не потребуется. При этом на дообследование человека будут направлять только один раз.

Как теперь все будет происходить, в комментарии РБК-Украина рассказали министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Мария Карчевич. Отмечается, что ранее для установления инвалидности от пациента требовали выписки из стационара – часто несколько в год. Теперь же список документов, которые нужно подготовить человеку, будет четко урегулированным.

"По рассмотрению тех дел, которые у нас были – сейчас у нас четко урегулировано постановлением Кабинета министров Украины перечень документов, которые надо будет подать пациенту. И это как раз будет смотреть администратор – есть ли все документы в наличии", – пояснил глава Минздрава.

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Ляшко отметил, что человека смогут отправить на дообследование для принятия решения – но не более одного раза. Такой механизм воплотят для того, чтобы "пациент не ходил по кругу":

"Здесь мы решаем два вопроса: покупали инвалидность те, кому она не была нужна. И не ставили инвалидность тем, кому нужно".

В то же время заместитель министра Мария Карчевич говорит, что для оценки ложиться в стационар пациентам не придется. Кроме того, с 1 января будет предоставлено право и возможность направлять человека на оценку председателям ВВК.

"Это очень важно для военнослужащих, чтобы им упростить процедуру и маршрут. То есть если есть все критерии, то направить сможет и председатель ВВК", – пояснила она.

Однако такое нововведение касается именно военнослужащих, а не военнообязанных граждан и ВВК, которые они проходят во время призыва. Это регулируется приказом Минздрава №402.

Оформление инвалидности в Украине

После громких коррупционных скандалов в Украине была ликвидирована МСЭК. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Вместо МСЭК будут работать экспертные команды, которые и будут оценивать состояние человека. Они будут состоять из практикующих врачей.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что правоохранительные органы уже передали Минздраву производства о сомнительной инвалидности. Речь идет о более 2000 дел. Уже 188 лицам была отменена инвалидность, 388 – вызваны в профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования.

В то же время выводы, справки и документы, которые выдавали МСЭК до 1 января 2025 года, остаются в силе. Они и в дальнейшем будут основанием для получения всех социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат, предусмотренных законодательством. Но это не касается тех лиц, которые, по решению СНБО, должны быть проверены.

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