Вегетарианство породило эпидемию детских заболеваний

Дефицит витамина В12 - частый диагноз, который ставят швейцарские педиатры. Данный витамин играет важную роль для развития нервной системы, мозга, процесса образования крови. По данным Федерального департамента охраны общественного здоровья Швейцарии, также среди швейцарских детей распространяется дистрофия, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Росбалт".

Причина в веганстве. Так как ситуация уже находится на грани национального кризиса, чиновники решили обратиться к родителям с призывом включать в рацион ребенка разнообразные продукты. Лишь мясо, рыба и молочные продукты могут подарить полный набор витаминов, микроэлементов и прочих полезных веществ, важных для детского организма.

Если питание не сбалансировано и лишено данных продуктов, то ребенка ожидают серьезные заболевания. Напомним: веганство предполагает отказ не только от мяса и рыбы, но молока, меда и яиц. За последнее десятилетие число веганов в Швейцарии увеличилось в 4 раза и составляет примерно 80000 человек. Это сразу же отразилось на росте заболеваемости. Главная проблема в том, что родители-веганы заставляют придерживаться того же образа жизни и своих детей.