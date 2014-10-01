Лучшие способы избавиться от осенней депрессии

В то время как вокруг напряжение, смена погоды, не обойтись и без смены настроения.

В первую очередь, будьте внимательны и добрее к себе. Специалисты утверждают, что именно внимательность, помогает нам концентрироваться, контролировать свои эмоции и делает нас добрее к самим себе, и помогает избежать депрессии, пишет beauty.ua.

Хотите избавиться от стресса, но нет времени на долгие разговоры с самим собой? Тогда просто позвольте себе немного помедитировать в наушниках. Скачайте звуки природы, успокаивающую музыку и наслаждайтесь! Доказано: звуки, которые нам нравятся, делают нас счастливее!

Не выдерживаете целый рабочий день? Попробуйте делать короткие перерывы. Отлично, в таком случае, помогают физические упражнения, или прогулка. Попробуйте потянуться, расправить плечи и выйти на свежий воздух.

Сосредоточьтесь на вашей работе в данный момент. Не отвлекайтесь! Все мы знаем, что происходит от того, что мы постоянно пытаемся делать сразу несколько дел одновременно.

Не забывайте про обед! Чаще всего, во время буднего дня, именно во время обеда мы испытываем наибольшее раздражение. Попробуйте просто перекусить! И не забывайте о том, что кусочек шоколада для умственной деятельности, еще никто не запрещал. Главное - не переборщить!