Разработан первый тест для выявления клинической депрессии по анализу крови

В Северо-Западном Университете (Иллинойс)разработали первый тест, с помощью которого стало возможным выявление по анализу крови наличия клинической депрессии.

В исследовании точности нового теста приняли участие 32 пациента в возрасте 21-79 лет, у которых ранее была диагностирована клиническая депрессия, а также 32 здоровых добровольцев. У участников были взяты образцы крови для определения уровня маркеров депрессии до и после 18-недельной когнитивно-поведенческой терапии.

Как показало сравнение результатов анализов крови на маркеры депрессии, у пациентов с клинической депрессией, положительно ответивших на лечение, наблюдалось изменение уровня некоторых маркеров, что не было зафиксировано среди пациентов, не ответивших на терапию. По словам ученых, новый тест является первым биологическим индикатором эффективности когнитивно-поведенческой терапии.

Исследователи подчеркивают, что новый тест способен определить потенциальную эффективность когнитивно-поведенческой терапии для каждого пациента индивидуально. Это стало возможным после выявления паттернов уровней маркеров депрессии, которые влияют на реакцию пациента на терапию.

Определение состояния пациента осуществляется путем измерения уровня девяти РНК-маркеров в крови: ADCY3, DGKA, FAM46A, IGSF4A/CADM1, KIAA1539, MARCKS, PSME1, RAPH1 и TLR7.

Ремедиум