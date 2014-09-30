Занятия спортом помогают преодолеть стресс и депрессию

Ранее было известно, что физические упражнения благотворно влияют на здоровье человека, в том числе защищают организм от развития депрессии, вызванной стрессом. Однако до сих пор механизмы этого воздействия оставались неизвестны.

В новом исследовании ученые в течение пяти недель подвергали генетически модифицированных мышей с высоким уровнем белка PGC-1A1, концентрация которого в скелетных мышцах повышается при физической нагрузке, и обычных мышей стрессовым нагрузкам - включали громкие звуки, мигалки, а также нарушали их суточный режим. В итоге у обычных мышей развилось депрессивное поведение, в то время как генетически модифицированные мыши, которые из-за концентрации белка были более "тренированными", не проявили никаких симптомов депрессии.

Оказалось, что у мышей с более высоким уровнем PGC-1A1 в мышцах также был повышен уровень ферментов, называемых KAT. Эти ферменты превращают кинуренин - вещество, образующееся при стрессе - в кинуреновой кислоту, которая не способна проникать в головной мозг. Точная функция кинуренина не известна, однако его концентрация заметно повышена у пациентов с психическими расстройствами.

Ученые пришли к выводу, что скелетные мышцы способны оказывать эффект детоксикации, благодаря которому мозг оказывается защищенным от поступления нежелательных веществ, и надеются, что их работа откроет новый фармакологический принцип в лечении депрессии.

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