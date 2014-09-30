Ученые разработали дыхательный тест на туберкулез

Ученые разработали первый дыхательный тест на туберкулез, который можно проводить в лаборатории.

Это обеспечивает быструю обработку информации об устойчивости к лекарствам. Благодаря стандартным методам этот процесс продолжается шести недель, сообщают американские ученые в журнале Nature Communications.

Кролям в лаборатории ввели антибиотики и заставили дышать "зараженным" воздухом. Бактерии туберкулеза, реагируя на это, выделяют специфический газ.

Ежегодно в мире туберкулезом заражаются 8,6 млн человек и умирают 1,3 млн. В смертности туберкулез уступает только ВИЧ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приоритетом в борьбе против этой болезни является ранняя диагностика и лечение.

В новом исследовании ученые применили дыхательную форму антибиотика изониазид, распространенном при лечении туберкулеза, который активируется определенным ферментом.

Этот фермент является уникальным для туберкулеза, говорит руководитель исследования, доцент Университета Нью-Мексико Грэхем Тимминс.

"Мы поняли, что могли фактически посмотреть на преобразования изониазида в его более активную форму путем исследования одного из меченых газов, который выделялся во время его активации",- пояснил ученый.

Исследователи дали кроликам в лаборатории вдохнуть специальную замеченную молекулами форму антибиотика.

Если туберкулез есть, легкие кроликов выделяют замечен газообразный азот.

Его обнаруживают с помощью устройства под названием масс-спектрометр.

Положительный результат означает, что в организме присутствуют бактерии туберкулеза, которые чувствительны к изониазиду.

bbc.co.uk