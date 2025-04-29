Ярослав Лата на сайте EMET поделился опытом об использовании HP Cell Vitaran при лечении ожоговых травм у военнослужащих

HP Cell Vitaran — препарат на основе полинуклеотидов, который активирует пролиферацию клеток, стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию и снижает воспалительные реакции.

Известный дерматовенеролог и эксперт по anti-age терапии Ярослав Лата поделился клиническим кейсом применения препарата HP Cell Vitaran в лечении термического ожога у военнослужащего.

Благодаря курсу инъекций HP Cell Vitaran удалось добиться быстрого уменьшения воспаления, запуска процессов регенерации и формирования новых тканей уже в течение трёх недель.

HP Cell Vitaran — препарат на основе полинуклеотидов, который активирует пролиферацию клеток, стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию и снижает воспалительные реакции.

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Его применение особенно актуально в случаях ожоговых повреждений, где требуется не только быстрое заживление, но и полное восстановление функциональности кожи.

"Этот препарат — пример того, как современные технологии могут помочь военнослужащим не просто выжить, но и вернуть полноценную подвижность и функциональность тканей", — отмечает Ярослав Лата.

HP Cell Vitaran активно используется врачами регенеративной и эстетической медицины, демонстрируя высокую эффективность даже в сложных клинических случаях, и доступен в Украине благодаря компании EMET.