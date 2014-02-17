Витамин С защищает от инсульта

Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С (апельсины, папайя, перец, брокколи, клубника), может снизить риск инсульта, пишет Meddaily.ru соссылкой на Xinhua. Это доказал эксперимент с 65 добровольцами, пережившими геморрагический инсульт (разрыв кровеносного сосуда в мозге), и с 65 здоровыми людьми (контрольная группа). Геморрагический инсульт менее распространен, чем ишемический, но он опаснее.

Специалисты замеряли уровень витамина С в крови добровольцев. В целом нормальная концентрация витамина фиксировалась у 41% участников исследования. У 45% - сниженная, а у 14% - дефицит витамина С. В среднем люди, пережившие инсульт, имели сниженную концентрацию витамина С, а люди, которые не сталкивались с инсультом, имели нормальный уровень витамина.

Стэфан Ваннье из Университетской больницы Понтшэллу подчеркивает: нужно внести дефицит витамина С в список факторов риска инсульта, наряду с высоким давлением, алкоголем и лишним весом. Известно, что витамин С регулирует кровяное давление, способствует выработке коллагена, содержащегося в костях, коже и прочих тканях. Ранее витамин уже связывали с риском болезни сердца.