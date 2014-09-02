Пища, которая угрожает красоте

Информация о пользе тех или иных продуктов в последнее время появляется все чаще. Но специалисты утверждают, что полезность продукта еще не означает необходимости есть его во что бы то ни стало. Более того, некоторые повсеместно признанные полезными продукты способны испортить человеку внешность, пишет medinfo.ua.

Список таких продуктов, составленный специалистами, содержит шесть позиций. Это:

- рыба,

- масло, сливки,

- шоколад,

- хлеб,

- чеснок,

- молоко.

Почему же эти продукты, являясь полезными, воспринимаются медиками неоднозначно?

Рыба. По мнению экспертов, слишком частое употребление рыбы может негативно сказаться на состоянии волос. Это может быть связано с повышенным содержанием в рыбе ртути (особенно в тунце и скумбрии). Накопление ртути в организме приводит к выпадению волос.

Масло и сливки. Обилие животных жиров, содержащихся в этих продуктах, портит кожу головы – она становится сальной, отчего быстро загрязняются волосы.

Шоколад. Страстная любовь к шоколаду иногда мешает организму усваивать важные витамины из других продуктов. Кроме того, шоколад может стать причиной гормонального дисбаланса, а это значит, проблемы с кожей и волосами.

Хлебобулочные изделия. Они обладают высоким гликемическим индексом, а, как показали исследования, такая еда приводит к истончению волос и к росту уровня мужских гормонов.

Чеснок. Этот овощ - лидер по содержанию витамина А. По данным Американской академии дерматологии, избыток витамина А может привести к выпадению волос.

Молоко. Ряд специалистов считает, что молоко содержит гормоны, и слишком частое питье молока может стать причиной нарушения баланса женских и мужских гормонов уже в организме человека. Как результат, возникают прыщи и других высыпания на коже, ухудшается волосяной покров головы и оволосение тела.