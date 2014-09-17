5 продуктов, которых лучше не есть во время рабочего дня

Ученые из университета американского штата Флорида (University of Florida) определили наиболее "коварные" из традиционных продуктов, которые обычно используют сотрудники офисов для поддержания сил в течение рабочего дня.

1. Бананы. Бананы, а также тыквенные семечки и мясо рыбы палтус очень богаты магнием. Этот элемент крайне необходим организму, но при поступлении его в кровь с пищей происходит расслабление всех мышц, что грозит появлением чувства усталости и развитием сонливости.

2. Мясо и мясные продукты: стейки, гамбургеры, бутерброды с копченостями и тому подобное. Так называемое красное мясо (в данном случае свинина и говядина) и тем более продукты из рубленого мяса всегда содержат немалое количество жиров. На их метаболизм организму требуется большое количество энергии, что также чревато появлением сонливости. Наилучшим выбором в этом случае будет красная рыба – 2-3 ломтика лосося обеспечат прилив сил.

3. Вишни и красные черешни. Вкусные, низкокалорийные, богатые глюкозой, фруктозой и витаминами вишни и черешни кажутся идеальным выбором для поддержания сил, но их коварство заключается в том, что в этих фруктах много мелатонина. Повышение уровня мелатонина в крови вызывает сильную сонливость – по этой причине многие диетологи рекомендуют людям с нарушениями сна на ночь есть вишни или пить вишневый сок.

4. Конфеты и кондитерские изделия. Сахар, содержащийся в сладостях, вызывает повышенную секрецию инсулина, который в свою очередь инициирует секрецию аминокислоты триптофана в головном мозге. Триптофан также вызывает сильную сонливость.

5. Кофе. Чашка кофе действительно обеспечит подъем работоспособности – но не более чем на час или полтора. Затем начнется неизбежное снижение тонуса нервной системы и развитие сонливости. Кофе можно использовать для поддержания высокой работоспособности в офисе, если применять простой прием: с утра пить его небольшими порциями, так чтобы обеспечить к 13:00 или 14:00 поступление в организм 200-300 мг кофеина (это 2-3 чашки эспрессо). Тогда тонус головного мозга будет сохраняться намного дольше.

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