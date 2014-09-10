Новая формула определения идеальной комплекции человека

Найдена новая формула для определения здоровой комплекции человека. Объем талии не должен превышать половины роста – в этом случае человека можно считать здоровым, утверждают исследователи. Так, средний рост 30-летних мужчин — 178 сантиметров. Следовательно, объем их талии должен составлять не более 89 сантиметров. Если он достигнет 107 сантиметров (60% от роста), мужчина потеряет 1,7 года своей жизни. Средний рост 30-летней женщины — около 162,5 сантиметра. Продолжительность жизни женщины, объем талии которой составит 97,5 сантиметра вместо 81, сократится на 1,4 года, пишет svit24.net.

Ученые оценили данные о смертности, здоровье и образе жизни случайной выборки людей, начиная с 1985 года. Продолжительность жизни резко снижалась среди тех, кто страдал ожирением. 30-летний мужчина среднего роста с объемом талии 142 сантиметра умирал на 20,2 года раньше, а женщина с талией 129,5 сантиметра — на 10,6 года раньше.

В настоящее время большинство врачей использует Индекс Массы Тела (ИМТ) — соотношение веса и роста человека. Однако исследователи отмечают, что ИМТ не всегда работает и, в частности, не может предсказать преждевременную смерть людей, страдающих от ожирения. Также ученые заметили, что характерный для мужчин андроидный (яблочный) тип ожирения, когда жировые отложения располагаются на животе и верхней части туловища, более опасен, чем гиноидный (грушевидный) тип ожирения, когда жировые отложения располагаются на бедрах, ягодицах и в нижней части туловища (характерен для женщин).