Широкая талия - фактор развития многих заболеваний

Если вы обращаете внимание на окружность своей талии только при покупке очередной пары джинсов, возможно, ваше здоровье хуже, чем могло быть. Новое исследование показывает важность окружности талии для оценки риска смерти среди людей с нормальным индексом массы тела, а также с лишним весом и с ожирением, пишет Здоровье.

С 1986 по 2000 годы было проведено 11 широкомасштабных исследований рисков смертности среди населения. Из более чем 650 000 взрослых участников за это время 78 268 скончалось по разным причинам. Ученые и врачи команды доктора Джеймса Церхана проанализировали данные всех исследований и выявили четкую корреляцию между риском смерти от разных причин и окружностью талии.

Среди мужчин, у которых окружность талии составляла 109 см или больше, риск смерти за 9 лет наблюдений оказался выше на 50%, чем у худых. У женщин с размером талии 94 см риск смерти был на 80% выше, чем у женщин с талией меньше 70 см. Доктор Церхан с коллегами подсчитали, что каждые лишние 2 сантиметра на талии увеличивают риск смерти на 7% для мужчин и на 9% для женщин.

Рекомендации врачей прямолинейны: даже если ваш вес в норме относительно роста, лучше похудеть в талии на несколько сантиметров с помощью упражнений и диеты, это улучшит здоровье. Причем для женщин важность тонкой талии особенна велика, и не только из-за эстетических качеств.

Кстати, недавно ученые показали прямую зависимость: быстрее набирают вес люди, которые живут и работают рядом с ресторанами быстрого питания. Каждая забегаловка, мимо которой человек проходит по дороге домой, увеличивает ежедневное потребление вредной пищи на 6 граммов. Если между вашим домом и вашей работой есть пять заведений, торгующих фастфудом, то по статистике вы каждый день будете съедать в среднем на 30 граммов вредной пищи больше, чем человек, в районе проживания которого вредная еда не продается. Правда, в исследовании не была сделана поправка на силу воли – возможно, лично вам ничего и не угрожает!