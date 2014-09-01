Что полезнее: кофе или чай

Все дело, конечно, в содержащихся в чае антиоксидантах, которые благотворно действуют на сердце. Анализ историй болезней 131 401 человека от 18 до 95 лет, наблюдавшихся или лечившихся в Парижском центре превентивной медицины в 2001-2008 годах, показал, что чай понижает вероятность смерти от болезней, не связанных с сердцем, почти на четверть. Чай полезнее кофе для сердца, считает руководитель исследования, профессор Николас Данчин. Кроме этого, любители чая дольше сохраняют физическую активность, пишет medinfo.ua.

Своими полезными свойствами чай обязан флавоноидам, которые входят в антиоксиданты и которые защищают, как считают медики, сердце.

За 7 лет наблюдений парижские медики зафиксировали 95 смертей пациентов Центра от сердечнососудистых заболеваний и 632 смерти от не связанных с сердцем болезней. Любителями чая или кофе считались люди, выпивающие более четырех чашек в день. Среди поклонников чая оказалось не только значительно меньше смертей, но и больше физически активных людей: 45 и 41% соответственно.

Чай значительно снижает артериальное давление. Интересно, пишет Daily Mail, что мужчины в своем большинстве отдают предпочтение кофе, а представительницы слабого пола предпочитают чай.