Зеленый чай оберегает спинной мозг от повреждений

Напиток богат полифенолами – сильнодействующими антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений и минимизируют возможный ущерб.

Как пишет comments.ua со ссылкой на Science World Report, результаты нового исследования свидетельствуют, что экстракт зеленого чая снижает окислительный стресс и предотвращает апоптоз – генетически запрограммированную гибель – нейронов. Кроме того, полифенолы зеленого чая в принципе оберегают спинной мозг от вторичных повреждений.

Накопление окисления может с течением времени привести к таким проблемам, как перекисное окисление липидов, повреждение ДНК и окисление белков. Авторы исследования планируют продолжить работу и надеются разработать действенный метод лечения. В частности, они хотят найти способ для регенерации и функционального восстановления нейронов после повреждений спинного мозга.

Отметим, что ранее проведенные исследования показали, что экстракт зеленого чая усиливает синоптические связи в мозге, что способствует профилактике возрастных проблем с памятью.