Ученые создали метод проверки качества кофе

Исследователи из Государственного Университета Лондрины в Бразилии разработали тест, способный оценить качество кофе. Новый тест сможет с 95%-ной точностью предсказать, не добавлены ли в кофе ячмень, кукуруза, пшеница, бобы, соя, рис, крахмал, сироп, семена асаи или коричневый сахар. Хотя эти ингредиенты и не вредны, они увеличивают прибыль производителей и снижают качество напитка, пишет meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

Для теста используются жидкостная хроматография и статистические инструменты. Хроматография - очень чувствительный и избирательный метод. Наполнители легко идентифицировать по уровню сахара. Так как кофе по большей части состоит из углеводов, исследователи смогли выявить характерные "отпечатки", отличающие настоящий кофе. При наличии добавок уровень углеводов у напитка получается другим.

Согласно исследованию, тенденция на уменьшение объемов производства кофе может привести к появлению многочисленных подделок. "Когда на рынке становится меньше кофе, цены растут, и начинает развиваться мошенничество", - говорит исследователь Сюзанна Люси Никсдорф. После обжарки и помола становится практически невозможно отличить кофе от различных добавок. Однако новый тест поможет выявить фальшивый кофе до того, как он появится в ресторанах и магазинах.