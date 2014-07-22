Зеленый чай с молоком поможет похудеть

Если вас не вдохновляет ваше отражение в зеркале а строгие диеты не для вас - зеленый чай с молоком это то что доктор прописал.

Зеленый чай или молоко можно пить каждый день, но лучше регулярно устраивать с ним один разгрузочный день в неделю, пишет myledi.net.

Приготовленный чай разделяют на порции и пьют по стакану через каждые пару часов. Можно употреблять его как холодным, так и теплым. Также в этот разгрузочный день можно пить чистую воду – минеральную или отфильтрованную. Ее количество должно быть равным примерно двум литрам за сутки.

Рецепт зеленого чая с молоком.

Для приготовления такого напитка понадобится полтора литра молока и три чайные ложки хорошего зеленого чая. Молоко лучше брать нежирное, а чай – без добавок. Можно при желании использовать смесь зеленого и черного чаев. В кипящее молоко добавляют отмеренное количество зеленого чая, затем настаивают в течении 15-20 минут, процеживают и остуживают.

Есть и другой способ приготовления – заваривают отдельно крепкий зеленый чай, а потом добавляют его в молоко и пьют.