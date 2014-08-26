На борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев - ВОЗ
12:44, 26 августа 2014Зарубежные новости
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По последним данным ВОЗ, умерли уже 1427 человек - более половины заболевших
Фото: REUTERS
На борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев, считает Всемирная организация здравоохранения.
Как сообщает Радио Свобода, по последним данным ВОЗ, умерли уже 1427 человек - более половины заболевших.
Эксперты ВОЗ сообщили, что подлинные масштабы эпидемии неизвестны, поскольку многие семьи скрывают заболевших родных; кроме того, есть так называемые "теневые зоны" - районы, в которые медики просто не могут добраться.
Очаги лихорадки Эбола зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Нигерии.
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