На борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев - ВОЗ

На борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев, считает Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщает Радио Свобода, по последним данным ВОЗ, умерли уже 1427 человек - более половины заболевших.

Эксперты ВОЗ сообщили, что подлинные масштабы эпидемии неизвестны, поскольку многие семьи скрывают заболевших родных; кроме того, есть так называемые "теневые зоны" - районы, в которые медики просто не могут добраться.

Очаги лихорадки Эбола зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Нигерии.