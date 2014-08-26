Япония хочет поделиться собственными лекарствами от лихорадки Эбола

Об этом на брифинге в Токио заявил секретарь Кабинета министров Йошихиде Суга, передает 5 канал.

Препарат под названием "фави-пиравир" создали в корпорации "Фуджи". Тестирование в лечении Эболы он до сих пор не прошел. Лекарства создавали прежде всего, как антигриппозные. Известно, что вирусы лихорадки Эбола и гриппа - одного типа, поэтому производители препарата надеются, что их лекарства смогут стать действенным средством в борьбе с эпидемией Эболы.

Компания-производитель имеет достаточно запасов для лечения 20-ти тысяч пациентов. По словам секретаря японского правительства, Токио сможет поставлять препарат, как только Всемирная организация здравоохранения сделает соответствующий запрос.

Напомним, вспышка болезни в западной Африке унес жизни почти полутора тысяч человек.