Иммунитет человека зависит от даты его рождения

Учёные сравнили образцы пуповинной крови 100 новорожденных, появившихся на свет в Лондоне в мае и ноябре в период 2009-2010 гг. Кровь изучили на содержание витамина D и самоактивизирующихся T-клеток. Эти клетки определяют иммунный ответ организма на провокаторы инфекции, но некоторые T-клетки могут атаковать собственные клетки организма, вызывая аутоиммунные заболевания, пишет toneto.net.

Оказалось, что у родившихся в мае младенцев содержание витамина D было на 20% ниже, чем у ноябрьских, а уровни потенциально вредных T-клеток – почти вдвое выше. Ранее было установлено, что влияние витамина D во время беременности связано с риском развития рассеянного склероза. Это исследование может объяснить, почему люди, родившиеся в мае, имеют повышенный риск развития этого заболевания.