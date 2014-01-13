У ребенка, который мало спит, может развиться невроз

Врачи из Университета Окленда в Новой Зеландии, обследовали здоровье 591 ребенка и продолжительность их сна в течение четырех периодов: когда детям было несколько месяцев, когда исполнился один год, затем три с половиной года и в 7 лет.

Согласно результатам, среднее время, потраченное малышами на сон, составляло 10 часов. Исследователи отметили, что продолжительность сна была короче на полчаса по выходным, летом (зимой дети спали на 40 минут больше) и после 21.00.

Дети, которые спали менее девяти часов в сутки, имели лишний вес, а также увеличение жировой ткани тела на 3,34% больше, чем те малыши, которые получали 10-12-часовой сон. Эффект оставался неизменным после анализа факторов физической деятельности и времени, проведенного за просмотром телевизора. Также педиатры заметили, что короткий детский сон был связан с эмоциональными расстройствами и нестабильным поведением.

При этом американские ученые обнаружили закономерность между качеством сна детей и микроклиматом в семье. Вывод был сделан такой - чем чаще родители ссорятся при детях, тем хуже те спят. А когда ребенок безуспешно пытается заснуть, то и дело просыпается и вынужден бодрствовать из-за шума или спать тревожным сном, это, в свою очередь, оказывает воздействие на его поведение и способность к обучению.

Уже давно замечено, что дети, растущие в конфликтных семьях, более склонны к расстройствам поведения, но точные причины были неизвестны.

Ученые обнаружили, что дети в сильно конфликтных семьях ложились спать примерно в то же время, что и другие дети, но спали меньше и не так хорошо. Чем больше было родительских ссор, тем меньше дети спали, меньше времени проводили в постели и гораздо больше двигались, например, ворочались с боку на бок и ерзали. Дети из таких семей жаловались на сонливость в течение дня.

Санитарно-эпидемиологическая служба нашей страны обращает внимание на то, что хоть потребность во сне у разных людей столь же различна, как и потребность в остальных нуждах - еде, двигательной активности, но не спать совсем или совсем мало долго мы не можем все.

Правда, лишь небольшое количество взрослых нуждаются в 10-часовом сне или отлично себя чувствуют, тратя на сон 4-5 часов в сутки. Большинству надо 6-8 часов. Медики склоняются к тому, что длительность сна, в котором нуждается человек, индивидуальна и наследственно запрограммирована - так же как, например, цвет глаз или рост.

С возрастом, по мере нашего взросления и старения, потребность во сне уменьшается. Если новорожденный должен в норме спать по 20 часов в сутки и более, 18-20-летний человек - 10 часов, то для 30-40-летнего нормальный сон длится 7-8 часов, а у 60-70-летнего человека 6-часовой сон также абсолютно нормальный.

И все-таки в отношении сна количество гораздо менее важно, чем качество. Показатель хорошего сна - как человек чувствует себя умственно и физически после него. Медики призывают уважать качество сна - спать в тишине, в проветренной комнате и все же достаточное лично для вас количество часов.

Утешает, что у половины детей с нарушением сна к 8 годам сон нормализуется. В конце подросткового возраста проблема исчезает почти у всех. Для этого, конечно, необходимо приложить определенные усилия.

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