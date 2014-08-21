Система "Всё включено" заставляет отдыхающих есть в два раза больше

Для мужчин суточная норма, необходимая для поддержания веса, составляет примерно 2500 калорий, а для женщин - 2000 калорий. Согласно новому исследованию, в первый день своего отдыха люди, питание и напитки которых включены в стоимость проживания, едят в два раза больше, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи расспросили фокус-группу об их рационе питания во время отпуска. Респонденты рассказали: они завтракают миской хлопьев и дополняют ее традиционным английским завтраком с яичницей и беконом, запивая все это апельсиновым соком и чаем или кофе. Энергетическая ценность такого завтрака составляет около 1117 калорий.

После завтрака многие выпивают свой первый алкогольный напиток за день, тем самым, добавляя еще 240 калорий к своему рациону. Некоторые отдыхающие признались, что в первый день съедают еще и ланч. За ужином многие неоднократно возвращаются к шведскому столу. На ужин приходится около 2000 калорий. Еще 1418 калорий составляет алкоголь, выпиваемый в первый день. В среднем за день отдыхающие употребляют 5756 калорий.

Один из участников опроса говорит: "Я всегда совершаю одну и ту же ошибку, отдыхая по системе "Все включено". Мне кажется, что все бесплатно, но ведь на самом деле я сам заплатил за это". Другой добавляет: "Я удивляюсь каждый раз, когда поправляюсь за отпуск, но потом вспоминаю все, что ел, и изумление пропадает. За границей я съедаю столько, сколько никогда не смог бы съесть дома".