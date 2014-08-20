Свинец - одна из причин набора веса

Многие неврологические нарушения провоцирует отравление свинцом. Но, как оказалось, данный тяжелый металл, содержащийся в некоторых продуктах, также приводит к развитию ожирения. Согласно работе Мичиганского университета, проводившейся под руководством Даны Долиной, опасны даже малые дозы свинца. Это доказывают эксперименты с грызунами, сообщает meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум".

Свинец добавляли в питьевую воду, которую самки мышей пили за 2 недели до спаривания с самцами, в течение беременности и кормления потомства. Животных разбили на 4 группы, каждая из которых получала разные дозы свинца. Контрольной группе свинец, можно сказать, не давался, а остальным группам давали его в концентрации 2,1, 16 и 32 миллионные доли. Вес родившегося потомства измеряли на 3, 6 и 9 месяце жизни.

В результате животные, матери которых в период беременности получали свинец, чаще страдали от ожирения. Повышенный аппетит был зафиксирован у самцов старше шести месяцев и у самок, достигших девяти месяцев. Вес самцов, родившихся у мышей, получавших максимальные дозы свинца, даже в первые дни жизни был выше, чем у животных из контрольной группы. Лишний вес проявлялся у всех трехмесячных самцов, и тенденция к набору веса сохранялась.