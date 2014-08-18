Курение "травки" повреждает мозг и снижает IQ

Частое употребление марихуаны может оказать негативный эффект на мозг в подростковом и молодом возрасте, в том числе вызвать ослабление памяти и обучения, снизить IQ. Такие выводы были сделаны в ходе дискуссии, развернувшейся на конференции Американской психологической ассоциации, пишет Сегодня.

По данным исследователей, в 2012 году употребление марихуаны среди молодежи возросло почти в три раза по сравнению с 1993 годом. В возрастной группе от 18 до 25 лет 31% сообщили, что курили марихуану в прошлом месяце.

Ученые утверждают, что зависимость от марихуаны сопровождается падением IQ на шесть пунктов.

Магнитно-резонансное сканирование мозга показывает, что при зависимости от марихуаны в структуре мозга наблюдаются стойкие изменения, особенно в сером веществе, которое составляют тела нервных клеток.

Основное значение имеет содержание тетраканнабиоида в марихуане. Ученые подчеркивают, что высокое содержание тетраканнабиоида может привести к депрессии, страхам и психозам. К сожалению, потребители, которые начинают с низкой дозы, со временем ее повышают.

Специалисты обеспокоены такой закономерностью: в тех странах, где разрешено медицинское применение марихуаны, возрастает ее потребление в качестве психоактивного вещества. Причина в том, что к ней перестают относиться как к чему-то, связанному в риском.