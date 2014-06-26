В мире ежегодно фиксируется около 183 тысяч смертей, связанных с наркотиками - ООН

В мире ежегодно фиксируется около 183 тысяч смертей, связанных с наркотиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом региональный советник в отрасли ВИЧ/СПИДа Управления ООН по наркотикам и преступности в Украине и Молдове Мирзахид Султанов заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Султанов подчеркнул, что доступ к службам наркологической помощи или лечебную наркологическую помощь получает лишь каждый шестой проблемный наркопотребитель в мире.

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«В мире - около 12,7 млн лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Особенно остро стоит эта проблема в Восточной и Юго-Восточной Европе, где уровень потребления инъекционных наркотиков в 4,6 раза выше, чем в среднем в мире. Более половины из них – инфицированы гепатитом С», - отметил Султанов.

В свою очередь глава Государственной службы Украины по контролю за наркотиками Владимир Тимошенко сообщил, что в Украине зарегистрировано около 300 тыс. потребителей инъекционных наркотиков.

«Среди них 20% больны ВИЧ/СПИДом. На нелегальном рынке наркотиков самые распространенные – опий, марихуана и стимуляторы. Среди них опиаты составляют 62,3%, стимуляторы – 16,9%», - сказал Тимошенко.