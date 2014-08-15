Аспирин и ибупрофен могут вылечить депрессию, установил Кембриджский университет. Секрет в том, что воспаление связано с психическими отклонениями, а данные препараты снимают воспаление, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Иммунитет играет важную роль в данном вопросе. Он обычно "выключен", но активируется при инфекции. Иногда иммунитет активирован сильнее, то есть, настроен на более высокий уровень ответа. Такая ситуация наблюдается при наличии не очень острой, но стойкой инфекции. При таком раскладе риск депрессии и психоза значительно повышается.

Также известно, что у людей с депрессией и шизофренией повышен риск развития болезни сердца и диабета. А повышенный уровень интерлейкина-6 заставляет степень риска повыситься в обоих случаях. Если дети постоянно сталкиваются с инфекцией, у них повышается уровень интерлейкина и в последующем - депрессии.

Анализ крови 4500 человек, проводимый в возрасте 9 лет, сопровождался наблюдениями вплоть до их 18-го Дня рождения. Ученые пытались найти признаки депрессии или психоза. Также искались следы бывшей в прошлом инфекции. Об этом говорил уровень интерлейкина-6 в крови. Причем, его следы оставались даже, когда человек выздоровел. Итак, дети, имевшие повышенный уровень маркеров воспаления, почти в два раза чаще сталкивались с депрессией или психозом.