Депрессия приводит к слабоумию

Депрессия является фактором риска развития деменции, сообщают исследователи из Rush University, и люди с большим количеством симптомов депрессии, как правило, страдают от более быстрого снижения когнитивных способностей, в частности навыков мышления и памяти.

"Депрессия является фактором риска деменции, и мы должны серьезно отнестись к развитию ее симптомов у пожилых пациентов. Лечение депрессии может снизить риск развития деменции у пожилых людей," – рассказал ведущий автор исследования Роберт Уилсон, старший нейропсихолог в Центре болезни Альцгеймера Раш. Он проверил данные более 1 700 человек в среднем возрасте 77 лет, у которых в начале исследования не было проблем с навыками мышления или памяти.

За весь период исследования в общей сложности у 315 человек, или 18%, развилась деменция, и эта болезнь четко коррелировала с симптомами депрессии. Однако пока что исследователи пока что не смогли объяснить точную природу отношений между двумя этими заболеваниями. В частности, ученые не смогли выяснить, в каком направлении работает эта взаимосвязь – изначально ли депрессия запускает развитие слабоумия, или же, наоборот, слабоумие заставляет людей впадать в депрессию.

news.open.by