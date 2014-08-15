Нигерия разработала собственный препарат против лихорадки Эбола
10:10, 15 августа 2014Зарубежные новости
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Число погибших в результате заражения лихорадкой Эбола в Западной Африке достигло 1069 человек, а число заразившихся — почти двух тысяч
REUTERS
Препарат разработан нигерийским ученым и носит имя Nanosilver ("Наносеребро").
Подробности об этом лекарстве будут раскрыты позже, передает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
Пока в Нигерии было зафиксировано 11 случаев заражения лихорадкой Эбола — меньше чем в ряде других стран Западной Африки.
Специфического лечения лихорадки Эбола или эффективной вакцины против нее нет, но после вспышки болезни в начале года, о разработке перспективных препаратов против нее сообщали производители в США и Канаде.
Всемирная организация здравоохранения признала этичным использовать для лечения болезни экспериментальные лекарства.
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