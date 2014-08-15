Нигерия разработала собственный препарат против лихорадки Эбола

Препарат разработан нигерийским ученым и носит имя Nanosilver ("Наносеребро").

Подробности об этом лекарстве будут раскрыты позже, передает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пока в Нигерии было зафиксировано 11 случаев заражения лихорадкой Эбола — меньше чем в ряде других стран Западной Африки.

Специфического лечения лихорадки Эбола или эффективной вакцины против нее нет, но после вспышки болезни в начале года, о разработке перспективных препаратов против нее сообщали производители в США и Канаде.

Всемирная организация здравоохранения признала этичным использовать для лечения болезни экспериментальные лекарства.