ВОЗ признала этичным использовать экспериментальные препараты для лечения лихорадки Эбола

В понедельник, 11 августа, Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, согласно которому использование для лечения лихорадки Эбола препаратов, чье действие и побочные эффекты не были до конца изучены, признается этичным.

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В заключении ВОЗ, выдержки из которого приводит BBC News, сказано, что "при соблюдении определенных условий этично предложить непроверенные процедуры с неизвестными побочными эффектами и действием для лечения и профилактики заболевания".

Согласно заявлению, пациенты в обязательном порядке должны быть информированы об использовании экспериментальных методов лечения, а также обязаны дать на него согласие, а данные о результатах применения препаратов должны сохраняться. Каким именно образом будет проводиться сбор данных, а также о источниках финансирования экспериментального лечения не сообщается.

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На сегодняшний день известно несколько экспериментальных вакцин от лихорадки Эбола, большинство из которых тестировались только на животных. TKM-Ebola - единственный препарат, который в начале 2014 года прошел клинические испытания на человеке и находится на рассмотрении организации по контролю над лекарственными препаратами США.

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