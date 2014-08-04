Диеты могут привести к серьезным отклонениям в психике и организме

Чем раньше женщина начинает садиться на диеты, тем больше вероятность заполучить различные проблемы со здоровьем, включая расстройства питания и алкоголизм, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail со ссылкой на работу ученых. Соответствующее десятилетнее исследование Университета Флориды коснулось 1340 человек. Оказалось, женщины испытывали мощное социальное давление, которое заставляло их худеть. И это касалось женщин разных возрастов.

Некоторые уже в три года пытались следить за весом и активно сидели на диетах. Некоторые же начинали контролировать калорийность рациона в 26 лет. По словам профессора Памелы Кил, если человек начинает рано экспериментировать с диетами, то проблемы могут проявиться даже спустя 10 лет после окончания колледжа. То есть это эффект долгоиграющий.

Или, возможно, дело в наличии изначальных проблем со здоровьем (влияние не только окружающей среды, но и генетики). Действительно, расстройства питания - результат социального, психологического и биологического воздействия. Если пресекать подобные отклонения сразу, можно избежать развития в дальнейшем проблем с едой, алкоголем, набором веса. Лучше делать ставку на физическую активность и правильное питание (обилие фруктов и овощей). Начинать пропаганду здорового подхода следует еще в начальной школе. Ведь потом, когда наступит половое созревание, многие дети будут быстро расти, набирать вес, что введет их в дистресс.