Отказ от сахара грозит серьезными проблемами для здоровья

13:26, 29 июля 2014
Зарубежные новости
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Отказаться от него - значит лишить себя важных соединений

Фото УНИАН

Сахар приводит к набору веса, ускоряет старение и стоит за многими недугами. Однако полностью отказываться от него нельзя, предупреждают врачи. К тому же, полностью вывести сахар из рациона практически нельзя. Он содержится в овощах, фруктах, молочных продуктах, яйцах, алкоголе и орехах. Это все полезные продукты. Отказаться от них - лишить себя важных соединений, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В связи с этим много вопросов вызывает "палеолитическая диета", призванная копировать рацион первых людей. Ее основа - мясо, ягоды и овощи, совсем не богатые сахаром. Специалисты против подобного подхода, как и против диет, обещающих уменьшить объемы в отдельных частях тела за счет воздействия на гормоны. Например, бока якобы можно убрать, если отказаться от сахара.

Не стоит увлекаться коктейлями, заменяющими полноценную еду.

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