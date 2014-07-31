Кофе спасает от психических расстройств, а газировка вызывает депрессию

Ученые продолжают искать причинно-следственные связи, чтобы помочь людям сохранять здоровье на долгие годы. На этот раз они изучили долгосрочное влияние на организм употребления различных напитков. Если Вы из тех, кто пьет кофе или газированные напитки, Вы будете удивлены, узнав об их пользе о вреде.

Исследователи утверждают, что употребление в среднем 4 банок газированных напитков (около 1 литра) в день повышает риск развития депрессии на 30%! То же относится к их диетическим вариантам.

Кроме того, они выяснили, что 4 чашки кофе в день снижают риск развития психических заболеваний на 10%.

"Снижение количества потребляемых газированных напитков и замена их на кофе без сахара может помочь значительно снизить риск развития депрессии в будущем," - считает доктор Хонглей Чен.

Эмер Онилл из ассоциации изучения психических расстройств также прокомментировал результаты этого исследования:

"Мы очень рады, что ученые продолжают искать причинно-следственные связи, чтобы помочь людям оставаться здоровыми на долгие годы. Уже давно общепринятым является мнение, что питание имеет огромное влияние на наше настроение. То же касается и регулярного потребления большого количества газированных напитков, алкоголя и кофеина."

А вот ассоциация газированных напитков Великобритании не считает результаты этого исследования обоснованными. По их мнению, при таком заключении следует изучать не только пищу и напитки, а брать во внимание предрасположенность к депрессии и другим психическим заболеваниям, анализируя семейную историю.