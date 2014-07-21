Сколько чашек кофе можно выпить без риска для здоровья

Смертельно опасной дозой кофеина является порция в 10 000 мг.

Ученые из Канады подсчитали, сколько чашек кофе в день можно выпить без риска для здоровья, пишет Сегодня.

Согласно заключению экспертов, человек может принимать до 400 миллиграмм кофеина, т.е. две средние чашки кофе в сутки. При этом вред здоровью будет минимальный.

Если пить одну большую чашку бодрящего напитка, она будет содержать три четверти дневной нормы кофеина.

Однако ученые отметили, что показатели «нормы» зависят от генетических факторов и пола человека. Также на безвредность и суточную дозу кофе влияют медицинские препараты, которые принимает человек. Так, при употреблении противозачаточных средств, кофеин усваивается медленней.

К слову, дневная норма кофе для беременных составляет половину от общепринятой суточной дозы: всего 20 миллиграмм. Другими словами – одна средняя порция кофе.

Смертельно опасной дозой кофеина является порция в 10 000 мг. Это приблизительно 75 чашек кофе в день.