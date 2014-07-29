Младенцы пугаются того же, чего боялись их матери

Американские нейробиологи опубликовали в журнале PNAS статью, в которой показано: во время страха (и выделения гормонов стресса) меняется индивидуальный запах. Детеныши способны улавливать такие изменения у своих матерей, и пугаются того же, чего боялись их матери – в случае эксперимента речь шла об искусственно выработанном страхе перед запахом перечной мяты.

Интересно, что другие страхи, которые возникают позже под влиянием личного опыта животных, постепенно проходят, если не подкрепляются свежими происшествиями, в то время как опасения, перенятые от матерей, очень устойчивы.

Помимо этого, исследователи выяснили, какой участок мозга специфически активируется, когда маленькие грызуны испытывают "материнский" страх. Это латеральная (боковая) область миндалины мозга, часть круга Пейпеца — набора структур, ответственных за проявление эмоций.

Один из авторов работы, Яцек Дебьек (Jacek Debiec), надеется, что результаты, полученные им и коллегами, помогут в будущем бороться со страхами потомков жертв Холокоста. Если окажется, что механизм формирования фобий в раннем детстве у крыс близок к человеческому, возникновение пустых, но стойких опасений удастся предотвращать, блокируя в определённые моменты работу миндалины.