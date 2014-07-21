Стресс способствует отложению жира

Ученые Университета штата Огайо считают, что в наборе веса виновата не только жирная высококалорийная пища, но и ежедневный стресс. Достаточно одного неприятного эпизода в день, чтобы вызвать негативное влияние на обменные процессы в организме, которые ведут к лишнему весу, пишет Здоровье.

В исследовании, которое возглавила профессор психиатрии и психологии Джэн Кико-Глэйзер, приняли участие 58 женщин-добровольцев, их средний возраст составил 53 года. Ученые задали женщинам ряд вопросов, чтобы определить уровень стресса каждой, измерили уровень сахара, инсулина, кортизола и триглицеридов, а также рассчитали индивидуальную скорость метаболизма каждой участницы. Затем испытуемым предложили съесть ударную порцию пищи. Блюдо, предложенное исследователями, содержало 930 ккал и 60 граммов жиров (в полтора раза больше рекомендуемой дневной нормы). После того, как испытуемые поели, им снова делали различные анализы.

Эксперимент показал, что женщины, сообщившие о том, что в течение последних суток они испытывали стресс, менее эффективно усваивали пищу. В частности, у них был существенно ниже уровень окисления жиров. Вместо того, чтобы давать энергию, съеденная пища откладывалась на черный день.

«Все это значит, что стресс постепенно приводит к набору веса, - сказала Джэн Кико-Глэйзер, - также известно, что мы заедаем стресс не самой полезной пищей. А при стрессе наш организм сжигает меньше калорий».