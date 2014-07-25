Отсутствие страхов делают женщин моложе

По мнению ученых, причиной такого преждевременного старения организма является психологический стресс, укорачивающий теломеры и тем самым старящий клетки, пишет comments.ua со ссылкой на «ScienceMagic.ru».

Существует множество самых различных фобий. Чтобы проверить, как они влияют на здоровье людей, специалисты из Больницы Бригами при Гарварде взяли анализы крови у 5 тыс. женщин в возрасте от 42 до 69 лет. Полученные результаты они сравнили с данными психологического тестирования. И выяснили, что женщины, имеющие какие-либо фобии, на молекулярном уровне на шесть лет старше своего возраста.

По мнению ученых, связующим звеном между наличием фобий и ускоренным старением являются теломеры, которые защищают генетические данные от повреждений в процессе деления клетки. В течение жизни теломеры укорачиваются, из-за чего возрастает риск повреждения некоторых генов. Воспаления или окислительный стресс ускоряют укорочение этих фрагментов хромосом. Ученые считают, что психологический стресс также может вызывать окислительные и воспалительные повреждения теломер. Однако исследователи подчеркивают, что пока не получено никаких прямых доказательств взаимосвязи длины теломер и стресса. Так что это пока только одна из гипотез, объясняющих, как стресс может влиять на продолжительность жизни, хотя и самая правдоподобная.

Отметим, что от фобий чаще страдают женщины среднего и пожилого возраста, когда обостряются заботы об ускользающей молодости. Исследователи советуют при возникновении каких-либо панических страхов обратиться к психотерапевту: это позволит сохранить если не внешнюю молодость, то хотя бы биологическую.