Высокие уровни мелатонина выключают механизмы роста опухолевых клеток

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Cancer Research, впервые указав на ключевую роль мелатонина в успехе терапии рака груди тамоксифеном и определив ночное освещение как значительный фактор риска в этом процессе.

Мелатонин, основной гормон гипофиза, является регулятором суточных ритмов в организме. Синтез и секреция мелатонина зависят от уровня освещенности – при ярком свете выработка гормона снижается, а в темное время суток, наоборот, повышается. Максимальная концентрация мелатонина в крови наблюдается между полуночью и пятью часами утра. Предыдущие исследования показали, что у мелатонина, помимо прочих, присутствует противоопухолевый эффект – он снижает способность раковых клеток к размножению.

Тамоксифен - антагонист женского полового гормона эстрогена. Действие препарата основано на способности соединяться с гормональными рецепторами на поверхности опухолевых клеток и блокировать их соединение с натуральным эстрогеном, подавляя тем самым стимулирующий эффект, оказываемый гормоном на опухоль.

Исследователи из Школы медицины Университета Тулейн (США), изучая влияние уровня мелатонина в крови на эффективность тамоксифена, имплантировали человеческие опухолевые клетки крысам. В ходе первой половины эксперимента животные несколько недель пребывали в нормальном режиме смены дня и ночи с 12-часовым суточным ритмом и полной темнотой в ночное время. Затем во время ночной фазы части животных включали очень тусклый источник света, примерно соответствующий узкой полоске света под дверью. Некоторым из них в качестве компенсации давали мелатонин в таблетках. В течение эксперимента все крысы получали терапию тамоксифеном.

Увеличение освещенности снизило концентрацию мелатонина в крови не получавших компенсацию животных и повлекло за собой ускорение роста опухоли, усиление в ней обменных процессов и выработку первичной резистентности (устойчивости) к тамоксифену. Ничего подобного у крыс, чьи циркадные ритмы нарушены не были, или же у тех, кто получал мелатонин в таблетках, не наблюдалось.

Как полагают авторы, высокие уровни мелатонина в темное время суток выключают ключевые механизмы роста опухолевых клеток, что делает их уязвимыми перед тамоксифеном. Однако увеличение освещенности, ведущее к подавлению секреции гормона, блокирует этот эффект и способствует выработке устойчивости.

Несоблюдение светового режима в ночное время является ключевым фактором риска развития резистентности к тамоксифену, делают вывод авторы. При этом они указывают на значение этого открытия для пациенток с раком молочной железы, получающих терапию этим препаратом и регулярно находящихся ночью под воздействием искусственного освещения из-за проблем со сном, внеурочной работы, света от монитора компьютера или экрана телевизора. В этой связи исследователи предполагают, что в стандартный протокол лечения рака молочной железы необходимо включать, помимо тамоксифена, мелатонин.

med2.ru